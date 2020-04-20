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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ МИД РОССИИ

Новости Среда, 13 мая 2020 16:41
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МИД АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР В ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ МИД РОССИИ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии проводит прием документов от граждан Республики Абхазия -  выпускников средних школ  для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России.

Поступление граждан иностранных государств для обучения по квоте регламентировано распоряжением Президента России от 04.01.2010 года №5 – РП (о подготовке иностранных граждан).

В конкурсе на квотные места примут участие представители различных государств. В зависимости от полученных за вступительные экзамены баллов будет известно, кто из претендентов поступит на обучение в Дипакадемию.

На первом этапе абитуриентам необходимо представить в МИД РА следующие документы:

a) заявление с указанием выбранного направления («международные отношения», «международное право» www.dipacademy.ru);

b) копии внутреннего и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия;

c) справку из школы об успеваемости за первый семестр.

Первый этап конкурсных испытаний, проводимых в МИД РА, будет состоять из вступительных экзаменов, а также собеседования на выявление знания абитуриентами следующих дисциплин:

- иностранный язык (письменно и устно)

- русский язык (диктант)

- история Абхазии, история России и современные геополитические процессы (собеседование).

Срок подачи документов –  с 18 по 25 мая 2020 года.

Вступительные испытания пройдут с 27 по 29 мая 2020 года.

Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону: (+ 7 840) 226-70-69.

МИД РА также сообщает, что 16 июня Дипломатическая академия МИД РФ   будет  проводить on-line конференцию. Все заинтересованные лица могут принять в ней участие для получения необходимой информации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 мая 2020 17:15

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