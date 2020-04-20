ДЖАНСУХ НАНБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации Президента Абхазии Алхас Квициниа представил коллективу Джансуха Нанба, назначенного накануне указом Главы государства заместителем руководителя Администрации.

«Джансух Эдуардович - специалист в области экономики и финансов, человек с большим опытом работы на государственной службе, и рассчитываем на совместную плодотворную работу», – сказал Алхас Квициниа.

Руководитель Администрации Президента пожелал своему заместителю успехов на новой должности.

В свою очередь Джансух Нанба поблагодарил президента Аслана Бжания за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий в реализации главной задачи – развития нашего государства.