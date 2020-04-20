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Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Среда, 13 мая 2020 16:54
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Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации Президента Абхазии Алхас Квициниа представил коллективу Джансуха Нанба, назначенного накануне указом Главы государства   заместителем руководителя Администрации.  

«Джансух Эдуардович - специалист в области экономики и финансов, человек с большим опытом работы на государственной службе, и рассчитываем на совместную плодотворную работу», – сказал Алхас Квициниа. 

Руководитель Администрации Президента пожелал своему заместителю успехов на новой должности.

В свою очередь Джансух Нанба поблагодарил президента  Аслана Бжания за оказанное доверие  и заверил, что приложит максимум усилий  в реализации главной задачи – развития нашего государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 мая 2020 17:11
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