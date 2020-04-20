ДЖАНСУХ НАНБА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации Президента Абхазии Алхас Квициниа представил коллективу Джансуха Нанба, назначенного накануне указом Главы государства заместителем руководителя Администрации.
«Джансух Эдуардович - специалист в области экономики и финансов, человек с большим опытом работы на государственной службе, и рассчитываем на совместную плодотворную работу», – сказал Алхас Квициниа.
Руководитель Администрации Президента пожелал своему заместителю успехов на новой должности.
В свою очередь Джансух Нанба поблагодарил президента Аслана Бжания за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий в реализации главной задачи – развития нашего государства.
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