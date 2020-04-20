С 15 МАЯ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сухум 13 мая 2020. Абхазия-Информ. В среду, 13 мая. состоялось заседание штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
О решениях, принятых по итогам заседания, рассказал журналистам министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
«С целью минимизации негативных экономических последствий в Абхазии в связи с пандемией COVID-19 на сегодняшнем заседании решено с 15 мая разрешить работу объектов общественного питания с обязательным условием соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм, в том числе – с соблюдением социальной дистанции внутри объектов. Кроме того, будет разрешено движение междугороднего автотранспорта и работа фитнес-центров.
Что касается всех других ограничительных мер, предусмотренных принятым ранее распоряжением президента, в том числе касающихся работы дошкольных, школьных, средних специальных и высших учебных заведений, то все они остаются в силе.
Все эти запретительные меры будут действовать вплоть до 1 июня. В дальнейшем, в зависимости от развития эпидемиологический ситуации в республике, будут приниматься соответствующие решения».
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