С 14 МАЯ НАЧНЕТСЯ ВЫПИСКА ПРОШЕДШИХ КАРАНТИН В ПАНСИОНАТЕ "АЙТАР" В СУХУМЕ.

«На сегодняшний день в этом учреждении 258 человек на изоляции, из них 218 курсанты военных вузов России. Как известно, мы в положенные сроки проводили соответствующие исследования, ПЦР-диагностику. На сегодняшний день у нас 10 инфицированных коронавирусом из числа курсантов. Они направлены в инфекционное отделение Гудутской больницы, где сегодня созданы все необходимые условия для того, чтобы лечить таких пациентов», - отметил Тамаз Цахнакия.

Как известно, на базе пансионата «Айтар» в столице Абхазии создано обсервационное учреждение для проведения всех необходимых карантинных мероприятий для студентов, которые возвращаются на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, других регионов России, где имеет место эпидемия коронавирусной инфекции.

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал об условиях лечения COVID-инфицированных пациентов на базе Гудаутской центральной районной больницы, а также о пребывании граждан Абхазии на карантине в доме отдыха «Айтар» в Сухуме.

По словам министра, всем, что необходимо для лечения этих пациентов, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами, медучреждение обеспечивается.

«Никаких вопросов в части лечения нет. То же самое могу сказать и в отношении питания пациентов. Налажено трехразовое питание, есть соответствующее меню, никаких проблем здесь нет», - подчеркнул министр.

Что касается положения дел в пансионате «Айтар», Тамаз Цахнакия рассказал, что охрану корпусов «Айтара» осуществляют представители МВД, в частности СОБР, и комендантская рота Минобороны Абхазии. Также им поручено контролировать соблюдение режима изоляции.

«Были определенные моменты нарушения этого режима, что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за этими гражданами. Это трехразовое питание, медицинское сопровождение, там дежурит врач, а также находится ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен туда для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин.

Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше, но вместе с тем, мы готовим группу к выписке из «Айтара». После того, как эти граждане будут обследованы и, соответственно, при отрицательных на вирус результатах, они покинут это учреждение», - отмечает Тамаз Цахнакия.

Как пояснил министр здравоохранения, выписка будет проходить начиная с 14 мая, в зависимости от того, какая группа людей в какой день поступила.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.