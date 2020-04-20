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Абхазия Информ

НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 15 МАЯ

Новости Среда, 13 мая 2020 18:52
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НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 15 МАЯ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл в среду, 13 мая, заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

Члены штаба обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую остановку в республике, доложили главе правительства о реализуемых мерах и межведомственном взаимодействии по реализации защитных мероприятий.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия представил отчёт о проделанной работе по подготовке учреждений и сотрудников лечебно-профилактических учреждений к диагностированию и лечению больных инфекцией COVID-2019, о процессе локализации обнаруженного очага заболевания в Абхазии.

Он также проинформировал собравшихся о техническом оснащении учреждений, задействованных в диагностировании, распределении или лечении больных вирусом согласно утверждённой маршрутизации, о запасе медикаментов и средств защиты.

Далее участники заседания обсудили сроки карантинных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 29 апреля, а также возможность снятия ряда ограничений.

Об этом будет объявлено 14 мая. Новые меры вступят в силу 15 мая 2020 года.

Координационный штаб по защите населения от коронавируса представит соответствующее Распоряжение на рассмотрение президента Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 мая 2020 18:55

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