НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 15 МАЯ

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия представил отчёт о проделанной работе по подготовке учреждений и сотрудников лечебно-профилактических учреждений к диагностированию и лечению больных инфекцией COVID-2019, о процессе локализации обнаруженного очага заболевания в Абхазии.

Члены штаба обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую остановку в республике, доложили главе правительства о реализуемых мерах и межведомственном взаимодействии по реализации защитных мероприятий.

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл в среду, 13 мая, заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

Он также проинформировал собравшихся о техническом оснащении учреждений, задействованных в диагностировании, распределении или лечении больных вирусом согласно утверждённой маршрутизации, о запасе медикаментов и средств защиты.

Далее участники заседания обсудили сроки карантинных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 29 апреля, а также возможность снятия ряда ограничений.

Об этом будет объявлено 14 мая. Новые меры вступят в силу 15 мая 2020 года.

Координационный штаб по защите населения от коронавируса представит соответствующее Распоряжение на рассмотрение президента Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.