НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 15 МАЯ
Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл в среду, 13 мая, заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.
Члены штаба обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую остановку в республике, доложили главе правительства о реализуемых мерах и межведомственном взаимодействии по реализации защитных мероприятий.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия представил отчёт о проделанной работе по подготовке учреждений и сотрудников лечебно-профилактических учреждений к диагностированию и лечению больных инфекцией COVID-2019, о процессе локализации обнаруженного очага заболевания в Абхазии.
Он также проинформировал собравшихся о техническом оснащении учреждений, задействованных в диагностировании, распределении или лечении больных вирусом согласно утверждённой маршрутизации, о запасе медикаментов и средств защиты.
Далее участники заседания обсудили сроки карантинных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 29 апреля, а также возможность снятия ряда ограничений.
Об этом будет объявлено 14 мая. Новые меры вступят в силу 15 мая 2020 года.
Координационный штаб по защите населения от коронавируса представит соответствующее Распоряжение на рассмотрение президента Республики Абхазия.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.
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