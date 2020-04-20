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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ПРЕДСТАВИЛ ТЕЙМУРАЗА ХИШБА КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА

Новости Среда, 13 мая 2020 19:00
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БЕСЛАН ДЖОПУА ПРЕДСТАВИЛ ТЕЙМУРАЗА ХИШБА КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Беслан Джопуа приставил коллективу министерства туризма нового министра Теймураза Хишба, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

«Был подписан указ о назначении Хишба Теймураза Владимировича министром туризма. Позвольте пожелать Вам, Теймураз Владимирович, удачи в работе. Думаю, с вашей помощью коллектив сможет добиться успехов. Туризм под угрозой из-за пандемии коронавируса. Уверен, Вы приложите усилия, чтобы сделать все необходимое на сегодняшний день».

В свою очередь Теймураз Хишба заверил вице-премьера и коллектив министерства в том, что все положительные тенденции, заложенные экс-министром Автандилом Гарцкия, будут продолжены.

«Абхазия - туристическая страна, мы будем работать и вместе искать новые пути развития абхазского туризма, учитывая сегодняшние реалии», - сказал Хишба.

Экс-министр Автандил Гарцкия поблагодарил коллектив за пятилетнюю совместную работу.

«Хотел бы поблагодарить всех, с кем я работал эти 5 лет. Я хочу вам всем пожелать дальнейших успехов. Сложный период для туротрасли во всём мире, но я думаю, несмотря ни на что государство и отрасль должны функционировать. Хочу пожелать новому руководству удачи», - сказал он.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 13 мая 2020 19:02

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