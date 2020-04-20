С 1 ПО 13 МАЯ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» В АБХАЗИЮ ЗАЕХАЛИ 270 РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВМЕСТЕ С ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ И 266 ГРАЖДАН РА

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Инфором . С 1 по 13 мая через КПП «Псоу» абхазо-российской государственной границы в Абхазию заехали 270 российских военнослужащих вместе с членами их семей. За этот же период в Абхазию вернулось 266 граждан республики. Въехало 593 автотранспортных средства, осуществляющих грузоперевозки. Об этом на заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции сказал в среду 13 мая временно исполняющий обязанности председателя СГБ Владимир Арлан.

По его словам. В последнее время сократилось число граждан, пересекающих госграницу. Если в прошлом месяце в среднем за сутки границу пересекало более 30 человек, то сейчас до 20.

«Проблем особых у нас нет, мы работаем в прежнем режиме», – сказал В. Арлан.

Что касается абхазо-грузинской границы по реке Ингур, то представителями Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии задержано 123 нарушителя.

«Все они подвергаются административным взысканиям, проверяются медицинскими работниками и отправляются по домам. Информация пересылается соответствующим органам», - уточнил Арлан.

Два дела по вопросу нарушения госграницы находятся в прокуратуре

17 человек, которые проходили лечение в Грузии, вернулись в Абхазию через КПП «Ингур».

Один гражданин Грузии был выдворен за пределы Абхазии.

Премьер-министра Александр Анкваб, поинтересовался насколько соответствует действительности информация депутата парламента о «просачивающихся» через КПП «Псоу» российских отдыхающих.

«Это подхватили многие СМИ. создалось впечатление, что у нас граница дырявая. Говорят, что наша набережная наводнена отдыхающими, много отдыхающих в гостиницах и домах отдыха. Прокомментируете, пожалуйста, сколько в этой информации правды, а сколько домыслов?» – обратился Анкваб к руководителю СГБ.

По словам Владимира Арлана, они в течение нескольких дней контролировали рынок, сухумскую набережную, более 20 объектов в Гагре и Пицунде, 24 – в Сухуме, а также в Новом Афоне.

«В результате этих мероприятий ни один человек из числа так называемых отдыхающих выявлен не был. Та информация, которую мы получили, говорит о том, что люди зачастую принимали за приезжих отдыхающих наших граждан, которые в последнее время возвращались в Абхазию. Наши граждане, которые перемещались на собственных автомашинах с российскими номерами, тоже были под подозрением. Но основной контингент «отдыхающих» составляют военнослужащие седьмой российской военной базы и Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии, а также члены их семей.

У многих из них подошло время плановых отпусков, и командование не отпустило их в Россию, разрешив провести отпуск здесь в Абхазии», - сказал Владимир Арлан.

По его словам была проверена проверка нескольких адресов, где якобы проживают приехавшие на отдых.

«В результате проведенной нами работы можно сказать, что отдыхающих в Абхазии нет. Считаю целесообразным дать новое интервью и опровергнуть ранее сказанное», - заметил В. Арлан.