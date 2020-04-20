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Абхазия Информ

КУРСОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АГУ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Новости Среда, 13 мая 2020 19:53
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КУРСОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АГУ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. Курсовые экзамены в Абхазском госуниверситете могут отменить. Об это на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции сказал член штаба,  исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба.

«В Абхазском госуниверситете вчера состоялось заседание ректората. В настоящее время обсуждается вопрос, как проводить в текущем году занятия, а также как будет осуществляться сдача экзаменов и защита дипломных работ. Рассматривается и такой вариант, как отмена сессионных экзаменов и выставление итоговых оценок по результатам текущей успеваемости», - сказал Шамба.

Что касается выпускных государственных экзаменов и защиты дипломных квалификационных работ, то проводиться они будут с учетом всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

«Столы и стулья должны быть расставлены с учетом социальной дистанции. В обязательном порядке будут использоваться средства индивидуальной защиты и маски», - уточнил Шамба.

В свою очередь и.о. министра просвещения Адгур Какоба сообщил об отмене выпускных экзаменов за 9-ый класс, поскольку почти все выпускники девятых классов продолжат учебу в школе. Им выставят оценки по итогам годовой успеваемости.

Ранее уже были отменены экзамены в 4 – 8 классах. Что касается выпускных экзаменовв 11-ых классах, то они также будут проводиться в продезинфицированных помещениях, с соблюдением социальной дистанции, в группах не больше 15 человек.

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 мая 2020 20:19

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