НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ 12 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 58 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся в Абхазию. Второй - гражданин Республики Абхазия, который также недавно вернулся на родину и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.