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Абхазия Информ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ 12 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Среда, 13 мая 2020 20:12
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ 12 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 13 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 58 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который вчера вернулся в Абхазию. Второй - гражданин Республики Абхазия, который также недавно вернулся на родину и был госпитализирован в связи с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

У пациентов, направленных ранее на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.

Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 15 человек. Из них двое выздоровели, один пациент умер.

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