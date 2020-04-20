В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Как отметил, сопредседатель оргкомитета конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» Генрих Тужба, координировать школу предпринимательства будет социальная платформа «Будущее Абхазии», которая будет создана в ближайшее время.

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Решением ректора АГУ Алеко Гварамия уже осенью этого года на базе университета будет создана Школа молодежного предпринимательства.

«Платформа будет координировать школу, конкурс «Гордость Абхазии» и Послов доброй воли. Это будет профсоюз молодежи нового поколения, который будет помогать им развиваться и защищать интересы молодежи. Цель Школы молодежного предпринимательства заключается в организации лекций российских и абхазских предпринимателей.

Мы должны максимально вдохновлять нашу молодёжь на предпринимательскую инициативу. ренинги также будут проводить преподаватели Абхазского государственного университета. Лекции смогут посещать не только студенты, но и начинающие предприниматели», - отметил Тужба.