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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 14 мая 2020 09:55
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В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Решением ректора АГУ Алеко Гварамия уже осенью этого года на базе университета будет создана Школа молодежного предпринимательства.

Как отметил, сопредседатель оргкомитета конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» Генрих Тужба, координировать школу предпринимательства будет социальная платформа «Будущее Абхазии», которая будет создана в ближайшее время.

«Платформа будет координировать школу, конкурс «Гордость Абхазии» и Послов доброй воли. Это будет профсоюз молодежи нового поколения, который будет помогать им развиваться и защищать интересы молодежи. Цель Школы молодежного предпринимательства заключается в организации лекций российских и абхазских предпринимателей.

Мы должны максимально вдохновлять нашу молодёжь на предпринимательскую инициативу. ренинги также будут проводить преподаватели Абхазского государственного университета. Лекции смогут посещать не только студенты, но и начинающие предприниматели», - отметил Тужба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2020 09:58

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