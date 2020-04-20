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Абхазия Информ

14 МАЯ - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА

Новости Четверг, 14 мая 2020 10:05
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14 МАЯ - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. 14 мая исполняется 75 лет со дня рождения Первого президента Песпублики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

Владислав Ардзинба – это уникальная и многогранная личность, выдающийся ученый-историк, архитектор абхазской государственности, талантливый лидер, вставший во главе нации в минуту нависшей над ней смертельной опасности, умелый полководец, победивший в войне с превосходящим по силам противником, президент, всегда мечтавший вернуться обратно в науку – все это ипостаси одного человека.

Это был действительно национальный лидер, внесший огромный вклад в становление государственности Абхазии, который невозможно переоценить. Он достойно и мужественно прошел один из самых сложных периодов для абхазского народа, связанный с военными действиями.

Владислав Григорьевич не боялся брать на себя ответственность и народ, поверивший и поддержавший его, смог победить и выстоять, активно включиться в общественно-политическое обустройство своей страны.

Он был человеком науки, но судьба вынудила идти в политику, и то, что он оказался достоин своей исторической роли, большое счастье для абхазов. Ардзинба был политиком от бога, вождем нации в самое трагическое для нее время, готовый ради национальных интересов на самые решительные меры.

Важной исторической вехой для Абхазии и наградой за многолетнее служение народу Абхазии для Вячеслава Григорьевича стало международное правовое признание Россией независимости Абхазии в 2008 году.

Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем, лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент своей истории.

Память о нем навечно останется в сердце абхазского народа!

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2020 10:09

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