РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

В 1962 - 1966 гг. В. Ардзинба учился на историческом факультете Сухумского государственного педагогического института, по окончании которого поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР. После успешного окончания аспирантуры В. Ардзинба проработал в этом институте с 1969 по 1988 годы, занимаясь историей и культурой Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1987 г. был назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения АН СССР.

Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 мая 1945 года в с. Эшера Сухумского района, где прошли его детство и школьные годы.

С утра к Мемориалу Владислава Григорьевича в его родном селе Эшера возложить цветы пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания - Парламента Валерий Кварчия, первый вице-премьер Беслан Джопуа, руководитель Администрации Президента Алхас Квициния, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, члены Правительства, депутаты Парламента, ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

Сухум 14 мая 2020. Абхазия-Информ . Сегодня день рождения Перового Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба (14 мая 1945 г. - 4 марта 2010 г.). Сегодня ему исполнилось бы 75 года.

В. Ардзинба является автором более 40 научных трудов.

В 1988 г. В. Ардзинба избирается директором Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа. В том же году он избирается депутатом Верховного Совета Абхазии, а в 1989 г. - депутатом Верховного Совета СССР, в котором возглавлял подкомиссию по государственному и правовому статусу автономных образований и стал членом Президиума Верховного Совета СССР.

В. Ардзинба вошел в большую политику в один из самых сложных периодов истории Советского Союза, в том числе и Абхазии. Борьба за расширение прав народов бывшего Союза становится делом его жизни. Большой вклад внес В. Ардзинба в создание правовой базы для равноправного развития народов СССР, по его инициативе и при непосредственном участии был выработан и принят ряд Законов, а также поправок в конституцию СССР, закреплявших суверенность бывших автономных республик.

В 1990 г. В. Ардзинба был избран Председателем Верховного Совета Абхазии.

Возглавив республику, Владислав Григорьевич стал проводником курса, направленного на реализацию неотъемлемого права народа Абхазии на создание независимого государства.

В 1992 году, с началом вооруженной агрессии Грузии против Абхазии, В. Ардзинба становится Председателем Государственного комитета обороны и возглавляет национально-освободительную борьбу народа. С созданием во время войны регулярной армии, В. Ардзинба стал Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия.

В сентябре 1993 г. под его руководством была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, в жестокой, кровопролитной войне, в результате которой агрессор был изгнан с территории республики.

26 ноября 1994 г. В. Ардзинба был избран первым Президентом Республики Абхазия, а 3 октября 1999 г. он вновь избирается на пост Главы государства.

Владислав Григорьевич Ардзинба прошел жизненный путь, насыщенный эпохальными историческими событиями. Его активная политическая деятельность в Верховном Совете СССР, в качестве Председателя Верховного Совета Абхазии, а позднее - Президента Республики в полной мере раскрыла его выдающиеся личностные дарования: высокий профессионализм, умение выделять главное, целеустремленность и несгибаемая воля при отстаивании национальных интересов.

Лидерские качества Владислава Григорьевича, в полной мере раскрывшиеся в период освободительной борьбы, сыграли решающую роль в исходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г., и по праву снискали ему всенародную любовь.

Подлинно историческим испытаниям для молодой республики стал и послевоенный период, когда она оказалась в экономической блокаде, политической изоляции и подвергалась жесткому давлению внешнего мира. И этот сложный этап был успешно преодолен благодаря дальновидной политике и прозорливости В. Ардзинба.

Неоценима роль Владислава Григорьевича в становлении абхазской государственности, в разработке и принятии Конституции страны, создании институтов власти.

В. Ардзинба - доктор исторических наук, академик, действительный член Академии наук Абхазии, Адыгской Международной академии наук, лауреат Международной Кандуровской премии 1995 г.

Будучи крупным ученым, он уделял большое внимание духовной сфере, науке, образованию и культуре. По его инициативе была создана Академия наук Абхазии, разработана программа развития абхазского языка. Возвращение в Отечество разбросанных по всему миру потомков жертв махаджирства была для него одной из главных задач. Руководствуясь важнейшей идеей воссоединения нации, Владислав Григорьевич инициировал создание Государственного комитета по репатриации соотечественников.

Родина высоко оценила выдающуюся государственную деятельность В. Ардзинба. За исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, а также за успешное проведение военных операций в масштабе всех Вооруженных Сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной Войне народа Абхазии, он удостоен ордена Ахьдз-Апша первой степени. За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, Владиславу Григорьевичу присвоено звание Героя Абхазии.

Вся жизнь и свершения Владислава Григорьевича Ардзинба, являющиеся убедительным свидетельством определяющей роли личности в ответственные и судьбоносные периоды истории, навсегда останутся в памяти грядущих поколений как образец беззаветного служения своему народу.