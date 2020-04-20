В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДИТ ОБЩЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РА ДАУРА КОВЕ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. 13 мая состоялась видеоконференцию министра иностранных дел Даура Кове с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщается на сайте МИД РА.
Участники видеоконференции обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса в Абхазии, безопасности и стабильности в регионе, гуманитарные вопросы и другие актуальные проблемы.
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии рассказал сопредседателям Женевских дискуссий о текущей ситуации с распространением коронавируса в республике и о предпринимаемых в Абхазии мерах по борьбе с COVID-19. Он в очередной раз выразил благодарность всем международным структурам за оказанную помощь и содействие, которые носят регулярный характер.
Даур Кове вновь обратился к сопредседателям с просьбой помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он также выразил надежду, что все прилагаемые усилия и скоординированность действий дадут результат.
Сопредседатели Женевских дискуссий в свою очередь подчеркнули важность сохранения высокого уровня коммуникации для решения возникающих проблем, а также заверили в своих усилиях по поддержке республики в борьбе с распространением коронавируса.
В ходе обсуждения вопросов безопасности все участники встреч оценили ситуацию на границе как стабильную и спокойную.
В рамках видеоконференции состоялся обмен мнениями о необходимости и важности возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), как эффективного инструмента в работе Женевских дискуссий.
Стороны в очередной раз подчеркнули важность продолжения работы по повестке Женевских дискуссий и необходимость приступить к обсуждению экологических и других актуальных проблем сегодня, чтобы избежать новых осложнений в будущем.
Участники видеоконференции договорились о проведении следующей встречи в подобном формате в начале июля, отметив необходимость проведения таких мероприятий, поскольку на сегодняшний день невозможно определить точную дату очередного раунда Женевских дискуссий.
Последнее от
- ЦИК РА УТВЕРДИЛА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
- РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- 14 МАЯ - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА
- В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В АБХАЗИИ 12 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ