ЦИК РА УТВЕРДИЛА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Выдвижение кандидатов в депутаты- c 23 мая по 12 июня 2020 года до 18:00.

Выдвижение кандидатов в депутаты- c 23 мая по 12 июня 2020 года до 18:00.

c 23 мая по 12 июня 2020 года до 18:00.

Повторные выборы проводятся по Кындыгскому избирательному округу №31, Гудаутскому избирательному округу №18, Бзыпскому избирательному округу №10 и Отхарскому избирательному округу №14. в связи с досрочным сложением полномочий депутатами Асланом Бжания, Александром Анквабом, Дмитрием Дбаром и Юрием Хагуш.

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов парламента Республики Абхазия

Регистрация кандидатов в депутаты - с 12 июня по 2 июля 2020 года.

Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации - в течение 10 дней со дня приема документов.

Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты - не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

Оповещение избирателей о времени и месте голосования- за 10 дней до выборов, с 2 июля 2020 года.

Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления- за 10 дней до выборов, с 2 июля 2020 года.

Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - за 1-2 дня до выборов.

Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия - 12 июля 2020 года с 08:00 до 20:00.

Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии - 12-13 июля 2020 года.

Направление протоколов окружной избирательной комиссии в ЦИК - не позднее 2 дней после выборов.

Обнародование предварительных итогов - 13 июля 2020 года.

Регистрация избранных депутатов - не позднее 7 дней.

Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия- не позднее 7 дней.

Повторное голосование - не позднее 14 дней.

4 мая Парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов парламента Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша.

В соответствии со статьей 37 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», «в случае досрочного выбытия депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований настоящего Закона».

22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.

30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.