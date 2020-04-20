 

В мире

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного…
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
мая 04 2020
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
мая 01 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК РА УТВЕРДИЛА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 14 мая 2020 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
ЦИК РА УТВЕРДИЛА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов парламента Республики Абхазия

Повторные выборы проводятся по Кындыгскому избирательному округу №31, Гудаутскому избирательному округу №18, Бзыпскому избирательному округу №10 и Отхарскому избирательному округу №14. в связи с досрочным сложением полномочий депутатами Асланом Бжания, Александром Анквабом, Дмитрием Дбаром и Юрием Хагуш.

  • Регистрация политических партий, инициативных групп - c 23 мая по 12 июня 2020 года до 18:00.
  • Выдвижение кандидатов в депутаты- c 23 мая по 12 июня 2020 года до 18:00.
  • Регистрация кандидатов в депутаты - с 12 июня по 2 июля 2020 года.
  • Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации - в течение 10 дней со дня приема документов.
  • Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты - не позднее, чем на 4-й день после регистрации.
  • Оповещение избирателей о времени и месте голосования- за 10 дней до выборов, с 2 июля 2020 года.
  • Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления- за 10 дней до выборов, с 2 июля 2020 года.
  • Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - за 1-2 дня до выборов.
  • Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия - 12 июля 2020 года с 08:00 до 20:00.
  • Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии - 12-13 июля 2020 года.  
  • Направление протоколов окружной избирательной комиссии в ЦИК - не позднее 2 дней после выборов.
  • Обнародование предварительных итогов - 13 июля 2020 года.
  • Регистрация избранных депутатов - не позднее 7 дней.
  • Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия- не позднее 7 дней.
  • Повторное голосование - не позднее 14 дней.

    • 4 мая Парламент  принял постановления о досрочном прекращении полномочий  депутатов парламента Аслана Бжания, Александра Анкваба, Дмитрия Дбара и Юрия Хагуша.

    В соответствии со статьей 37 закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», «в случае досрочного выбытия депутата Парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований настоящего Закона».

    22 марта Аслан Бжания был избран президентом Республики Абхазия. 23 апреля он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

    24 апреля указом президента Аслана Бжания Александр Анкваб был назначен премьер-министром Республики Абхазия.

    30 апреля Дмитрий Дбар был назначен министром внутренних дел, а Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района.

    Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2020 14:48

    Последнее от

    Другие материалы в этой категории: « В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДИТ ОБЩЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РА ДАУРА КОВЕ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
    Наверх

    Наши контакты

       Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

    Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

    При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.