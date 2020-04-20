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Абхазия Информ

НА 14 МАЯ В АБХАЗИИ 14 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Четверг, 14 мая 2020 18:06
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НА 14 МАЯ В АБХАЗИИ 14 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы.

8 человек из числа тех, которые находятся на карантине в сухумском пансионате «Айтар», отпущены домой. У всех у них диагноз коронавирус не подтвердился.

Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2020 19:04

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