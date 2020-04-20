НА 14 МАЯ В АБХАЗИИ 14 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы.