НА 14 МАЯ В АБХАЗИИ 14 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих протестированных диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился. Один из вновь выявленных - студент российского ВУЗа, который на днях вернулся на Родину. Второй – военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-ой российской военной базы.
8 человек из числа тех, которые находятся на карантине в сухумском пансионате «Айтар», отпущены домой. У всех у них диагноз коронавирус не подтвердился.
Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 14 заболевших коронавирусом.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.
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