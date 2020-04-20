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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новости Четверг, 14 мая 2020 19:41
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

 

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания 14 мая подписал Распоряжение "О дальнейшем применении отдельных мер по защите Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19".

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан:

1. Продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.

 

2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.

3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 июня 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.   4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.   Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.          

5. Запретить до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

6.       Ограничить до 1 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: - работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; - водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; - машинистов грузовых поездов.   Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать  до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу медицинской бригады.

7. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерству иностранных дел Республики Абхазия информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на возвращение.  

8. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.  

9. Возобновить с 15 мая 2020 года работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.

10. Возобновить с 15 мая 2020 года междугородние пассажирские перевозки.

11. Запретить до 1 июня 2020 года работу спортивных залов,               СПА-салонов, саун, массажных салонов.

12. Запретить до 1 июня 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.  

13. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).

14. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы. Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года.     16. Запретить деятельность детских дошкольных учреждений                   до 1 июня 2020 года.

17. Отменить занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарноэпидемиологических требований.

18. Отменить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарноэпидемиологических требований.          

19. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 1 июня 2020 года.   20. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:   - главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 1 Распоряжения;   - Министерство внутренних дел Республики Абхазия –                             по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;   - Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;   - Служба государственной безопасности Республики Абхазия –               по реализации части 1 пункта 6 Распоряжения; - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия –               по реализации части 2 пункта 6 Распоряжения; - Министерство здравоохранения Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 7 Распоряжения; - Государственный таможенный комитет Республики Абхазия –               по реализации пункта 8 Распоряжения; - главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9, 11 и 12 Распоряжения;   - Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 13 Распоряжения; - Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта                                 14   Распоряжения; - Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;   - Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения.    

 ПРЕЗИДЕНТ  А. БЖАНИЯ  

г. Сухум 14 мая 2020 года № 205-рп  

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 14 мая 2020 19:44

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