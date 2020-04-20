НА 72-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ АБХАЗИИ ВЛАДИМИР КАПБА

Капба Владимир Николаевич родился 7 января 1949 г. в селе Арасадзыхь Очамчырского района. В 1972 г. окончил Сухумский Государственный педагогический институт им. А.М. Горького. В 1972-1981 гг. работал в редакции Абхазского радио корреспондентом, затем старшим редактором.

Сухум. 14 мая 2020. Абхазия-Информ. На 72-ом году ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, член Ассоциации писателей Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Владимир Николаевич Капба.

С 1981 г. переходит на работу в газету «Апсны», заведовал отделом культуры.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. был военным корреспондентом в редакции газеты «Апсны», а после гибели сына ушел на фронт. За боевые заслуги награждён медалью «За отвагу».

В. Капба – лауреат премии Союза журналистов Абхазии.

С 2010 по 2016 гг. возглавлял Союз Журналистов Абхазии.

С 2012 по 2016 гг. был редактором газеты «Апсны».

Наряду с журналистской деятельностью В.Н. Капба занимался литературным творчеством. Он автор ряда рассказов и повести. В 2009г. был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.