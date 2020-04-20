ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЖАЛУЕТ Ь РЕШЕНИЕ СУДА Г. СУХУМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ ПОД СТРАЖИ ГАРРИ АВИДЗБА

Следователь аргументировал ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу тем, что Авидзба Г.Х. ранее неоднократно судим, находился в момент совершения преступлений на испытательном сроке, вину в предъявленном обвинении не признает.

В отношении Авидзба избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» сроком на 2 месяца. Авидзба Г.Х. отпущен из под стражи в зале суда.

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Инфрм . 14 мая 2020 года судьяй Сухумского городского суда Джинджолия М.И. в рамках рассмотрения судебно-контрольного материала о продлении срока содержания под стражей на 2 месяца в отношении Авидзба Гарри Хиударовича, вынесла постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

Со своей стороны суд не усмотрел в судебно-контрольных материалах достаточно оснований для продления меры пресечения в виде заключения под стражу.

Генеральная прокуратура РА не согласна с постановлением Сухумского городского суда и в течении 3 дней внесет кассационное представление в кассационную коллегию Верховного суда РА.

Согласно материалам уголовного дела, 16 марта 2020 года в г. Сухум примерно в 02:00 ч. при проведении профилактических мероприятий оперативные сотрудники УВД заметили автомашину марки «TOYOTA NOAH» белого цвета, без государственных регистрационных знаков. На законные требования сотрудников милиции остановить машину для её проверки, водитель «TOYOTA NOAH» не отреагировал и продолжил движение, а пассажир в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции демонстративно с переднего пассажирского сидения произвел выстрелы в воздух, после чего автомашина «TOYOTA NOAH» скрылась от преследования.

Впоследствии в селе Яштуха Сухумского района другим экипажем на автомашине марки «ВАЗ 2114» была заблокирована «TOYOTA NOAH».

Злоумышленники произвели несколько прицельных выстрелов по автомашине «ВАЗ 2114» в которой находились сотрудники ОУР УВД по г. Сухум. Далее, оторвавшись от преследования с целью сокрытия следов преступления злоумышленники сожгли автотранспортное средство «TOYOTA NOAH», а сами на другой автомашине марки «MAZDA 6» темно-серого цвета без государственных номерных знаков пытались покинуть территорию Сухумского района.

Уходя от погони, злоумышленники бросили автомашину марки «MAZDA 6» на улице Абхазская в селе Яштуха Сухумского района, а сами в попытались скрыться пешком, спрятав при этом имевшееся при них огнестрельное оружие и боеприпасы в одном из заброшенных домовладений. Однако были настигнуты и задержаны преследовавшими их сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум. Задержанные Зухба Айнар Амиранович, Зухба Мизан Амиранович, Зухба Аслан Игоревич и Авидзба Гарри Хиударович были водворены в ИВС МВД РА.

17 марта 2020 года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело в отношении Авидзба Г.Х. по ч. 2 ст. 320 (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти), ч. 2 ст. 217 Уголовного кодекса РА, а также в отношении Зухба М.А., Зухба А.М. и Зухба А.И. по ст. 319 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 217 (незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц) УК РА.

30 марта 2020 года кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда РА рассмотрела и удовлетворила а кассационную жалобу адвоката в интересах Зухба Мизана Амирановича. Верховный суд вынес определение, согласно которому ранее избранная в отношении Зухба М.А. мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена и он был освобожден из под стражи в зале суда.