В МЧС АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ РФ.

На встрече затрагивалась тема возвращения курсантов в Абхазию в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что возвращение должно быть максимально организованным, все прибывшие будут сразу же доставлены в зону прохождения двухнедельного карантина. Лица с подтвержденным диагнозом будут направлены в Гудаутскую районную больницу, как головной госпиталь по лечению коронавируса.

Министр отдельно остановился на строгом соблюдении курсантами дисциплины в течение всего карантина, исключения любого контакта вне карантинной зоны. Курсанты, грубо нарушившие установленные правила, будут строго наказаны, вплоть до отчисления из профильных вузов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.