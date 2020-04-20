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Абхазия Информ

В МЧС АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ РФ.

Новости Пятница, 15 мая 2020 12:27
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В МЧС АБХАЗИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ РФ.

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния встретился с родителями курсантов, обучающихся в вузах РФ.

На встрече затрагивалась тема возвращения курсантов в Абхазию в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что возвращение должно быть максимально организованным, все прибывшие будут сразу же доставлены в зону прохождения двухнедельного карантина. Лица с подтвержденным диагнозом будут направлены в Гудаутскую районную больницу, как головной госпиталь по лечению коронавируса.

Министр отдельно остановился на строгом соблюдении курсантами дисциплины в течение всего карантина, исключения любого контакта вне карантинной зоны. Курсанты, грубо нарушившие установленные правила, будут строго наказаны, вплоть до отчисления из профильных вузов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

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