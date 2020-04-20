АСЛАН БАРАТЕЛИЯ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА
Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в пятницу, 15 мая, с активом Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба президента.
Бжания сообщил активу, что не намерен менять руководителя Администрации района, и Аслан Барателия продолжит работу в должности главы местной администрации.
«Я надеюсь, что ваша слаженная работа будет продолжена на благо жителей района», - сказал Аслан Бжания.
Президент подчеркнул, что Гулрыпшский район традиционно многонациональный, где во все времена жили в дружбе и согласии представители разных национальностей.
Аслан Бжания отметил, что учитывая е трудности, которые испытывает сельское хозяйство, в том числе и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны окажет возможную помощь аграриям района.
Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил актив с ближайшими планами руководства.
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Он отметил, что в Администрации района работает команда профессионалов, которые любят свой район, и пообещал, что они все продолжат работать на благо государства.
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