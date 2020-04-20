АСЛАН БАРАТЕЛИЯ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

«Я надеюсь, что ваша слаженная работа будет продолжена на благо жителей района», - сказал Аслан Бжания.

Бжания сообщил активу, что не намерен менять руководителя Администрации района, и Аслан Барателия продолжит работу в должности главы местной администрации.

Президент подчеркнул, что Гулрыпшский район традиционно многонациональный, где во все времена жили в дружбе и согласии представители разных национальностей.

Аслан Бжания отметил, что учитывая е трудности, которые испытывает сельское хозяйство, в том числе и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны окажет возможную помощь аграриям района.

Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил актив с ближайшими планами руководства.

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия поблагодарил руководство страны за оказанное доверие. Он отметил, что в Администрации района работает команда профессионалов, которые любят свой район, и пообещал, что они все продолжат работать на благо государства.