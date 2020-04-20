БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИСИДОРА ДОЧИЯ
Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Ткуарчалского района нового главу районной Администрации Исидора Дочия, сообщает пресс-служба главы государства.
«Исидора Шолодиевича знаете хорошо, я уверен, что вы будете слаженно работать», - сказал президент.
Бжания поблагодарил бывших руководителей Ткуарчалского района за работу и вклад в развитие региона.
По словам Бжания, новый руководитель районной администрации в первую очередь должен способствовать созданию атмосфер доверия друг к другу.
Глава государства подчеркнул, что разобщённость мешает развиваться стране.
«Надо отходить от тяжелого наследия прошлого. Мы - один народ и вместе должны строить наше государство. И в решении кадровых вопросов мы придерживаемся этого принципа», - подчеркнул президент.
Исидор Дочия поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
«Постараюсь не подвести ни президента, ни себя, ни своих коллег. Я буду работать честно. Это то, что я могу обещать сейчас», - сказал Исидор Дочия.
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