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Абхазия Информ

БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИСИДОРА ДОЧИЯ

Новости Пятница, 15 мая 2020 15:18
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БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ АКТИВУ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИСИДОРА ДОЧИЯ

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Ткуарчалского района нового главу районной Администрации Исидора Дочия, сообщает пресс-служба главы государства.

«Исидора Шолодиевича знаете хорошо, я уверен, что вы будете слаженно работать», - сказал президент.

Бжания поблагодарил бывших руководителей Ткуарчалского района за работу и вклад в развитие региона.

«Все помнят заслуги ткуарчальцев в новейшей истории Абхазии. К сожалению, государство ещё не сумело решить все проблемы района и его жителей. Мы будем уделять особое внимание Ткуарчалу и ткуарчальцам», - сказал Аслан Бжания.

По словам Бжания, новый руководитель районной администрации в первую очередь должен способствовать созданию атмосфер доверия друг к другу.

Глава государства подчеркнул, что разобщённость мешает развиваться стране.

«Надо отходить от тяжелого наследия прошлого. Мы - один народ и вместе должны строить наше государство. И в решении кадровых вопросов мы придерживаемся этого принципа», - подчеркнул президент.

Исидор Дочия поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

«Постараюсь не подвести ни президента, ни себя, ни своих коллег. Я буду работать честно. Это то, что я могу обещать сейчас», - сказал Исидор Дочия.

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