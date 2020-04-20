В СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В СУХУМЕ

Что касается работы транспорта, автобусы и троллейбусы будут работать в режиме, который был согласован с Кабинетом министров.

В соответствии с распоряжением президента, с 15 мая возобновлена работа объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).

Мэр отметил, что будут проводиться инспекции с целью контроля работы объектов общепита. Нарушители будут привлекаться к ответственности.

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ . Исполнению распоряжения президента о применении мер по защите населения от COVID-19 посвящалось рабочее совещание исполняющего обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба с начальниками управлений городских служб, сообщает пресс-служба столичной Администрации. .

Вопрос работа маршрутных такси находится в разработке, в ближайшее время он будет решен в соответствии с рекомендациями координационного штаба. Планируется запускать по городу не более 30 маршруток в день.

«В среднем в автобусах от 15 до 20 сидячих мест, мы можем запретить водителям возить более 10 человек, во избежание контакта. Водители готовы пойти на такие ограничения, т.к. им необходима работа», - отметил начальник транспортного управления Тимур Абгадж.

Распоряжением президента, работа Центрального рынка и торгового центра «Сухумприбор» возобновлена в прежнем режиме. При этом все продавцы, а также покупатели, обязаны носить перчатки и маски. В целях безопасности каждое утро продавцы проходят процедуру измерения температуры.

Глава столичной администрации в целях поддержания дисциплины рекомендовал руководителям этих объектов самостоятельно контролировать выполнение всех мер предосторожности.

В отношении работы образовательных учреждений сохраняется полный ограничительный режим.

«Завершается учебный год. Мы провели с санэпидемстанцией соответствующие мероприятия. С 2 июня на две недели возобновятся уроки для выпускников, далее их ждут экзамены по дисциплинам «родной язык» и «математика». Выдачу аттестатов и последний звонок объединим и проведем до 25 июня. Выпускные балы запрещены. Приятно отметить, что у нас семь претендентов на золотую медаль. Для них также будут подготовлены отдельные экзаменационные испытания. В этом году в столице 540 выпускников школ, а также 648 выпускников дошкольных учреждений», - отметила начальник Управления образования города Сухум Астанда Таркил.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева проинформировала, что по Сухуму на ежедневном контроле по телефону наблюдается около 100 человек, прибывших в Абхазию из России. Работает бригада, которая предотвращает перемещение находящихся на самоизоляции по городу.

Распоряжение президента о дальнейшем применении мер по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции будет действовать до 1 июня.