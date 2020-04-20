 

В мире

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного…
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
мая 04 2020
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 145 ТЫС.
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933
мая 01 2020
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ ЗА СУТКИ ВОЗРОСЛО НА 7 933

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: К НАЙДЕННОМУ СХРОНУ ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ "ЛЮДИ В ПОГОНАХ"

Новости Пятница, 15 мая 2020 21:44
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: К НАЙДЕННОМУ СХРОНУ ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ &quot;ЛЮДИ В ПОГОНАХ&quot;

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ. К найденному на днях в многоэтажном доме в Новом районе Сухума схрону оружия имеют отношение "люди в погонах". Об этом сказал президент Аслан Бжания на встрече с активом Гулрыпшского района.

"Вы видели тот арсенал, который был изъят. Это же не просто арсенал для совершения преступлений и для того, чтобы грабить людей, банки. Там было две бомбы, самодельные взрывные устройства, готовые для совершения терактов. И к этому имеют отношение люди в погонах", - сказал президент.

По словам Бжания, злоумышленники не используют бомбы и иные взрывчатые вещества для того, чтобы обворовать кого-то. Эти средства используются прежде всего для терактов.

Бжания подчеркнул, что перед новым министром внутренних дел Дмитрием Дбаром поставлена первостепенная и принципиальная задача, которая сводится к тому, чтобы сотрудники милиции, совершавшие преступления, были наказаны по закону.

"Мы же, чиновничий аппарат, будем держать это под контролем в полной мере. Каждый будет вынужден соблюдать закон или окажется в местах не столь отдаленных, может быть и здесь в Гулрыпшсклм районе", - сказал Бжания.

Президент придает большое значение эффективной работе правоохранительных органо.

«Никто не может обещать вам, что наша республика разбогатеет в течение двух-трех лет. Но в течение года – полутора лет мы должны навести порядок в работе правоохранительных органов, которые должны обеспечивать общественный порядок и безопасность наших граждан», - сказал Бжания.

 

11 мая сотрудники Управления угрозыска и СОБР МВД Абхазии совместно с сотрудниками СГБ РА  в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Картозия в Новом микрорайоне Сухума обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Там же находились взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Обнаружены и разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане находились пистолеты в наборах и без маркированной тары.

Оружие и боеприпасы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 15 мая 2020 21:48

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.