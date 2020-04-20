АСЛАН БЖАНИЯ: К НАЙДЕННОМУ СХРОНУ ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ "ЛЮДИ В ПОГОНАХ"

По словам Бжания, злоумышленники не используют бомбы и иные взрывчатые вещества для того, чтобы обворовать кого-то. Эти средства используются прежде всего для терактов.

"Вы видели тот арсенал, который был изъят. Это же не просто арсенал для совершения преступлений и для того, чтобы грабить людей, банки. Там было две бомбы, самодельные взрывные устройства, готовые для совершения терактов. И к этому имеют отношение люди в погонах", - сказал президент.

Сухум. 15 мая 2020. Абхазия-Информ . К найденному на днях в многоэтажном доме в Новом районе Сухума схрону оружия имеют отношение "люди в погонах". Об этом сказал президент Аслан Бжания на встрече с активом Гулрыпшского района.

Бжания подчеркнул, что перед новым министром внутренних дел Дмитрием Дбаром поставлена первостепенная и принципиальная задача, которая сводится к тому, чтобы сотрудники милиции, совершавшие преступления, были наказаны по закону.

"Мы же, чиновничий аппарат, будем держать это под контролем в полной мере. Каждый будет вынужден соблюдать закон или окажется в местах не столь отдаленных, может быть и здесь в Гулрыпшсклм районе", - сказал Бжания.

Президент придает большое значение эффективной работе правоохранительных органо.

«Никто не может обещать вам, что наша республика разбогатеет в течение двух-трех лет. Но в течение года – полутора лет мы должны навести порядок в работе правоохранительных органов, которые должны обеспечивать общественный порядок и безопасность наших граждан», - сказал Бжания.

11 мая сотрудники Управления угрозыска и СОБР МВД Абхазии совместно с сотрудниками СГБ РА в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Картозия в Новом микрорайоне Сухума обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, пересчитанные и распределенные в пластиковые баллоны и коробки. Там же находились взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами. Обнаружены и разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия отечественного и импортного производства, упакованные в полиэтиленовые пакеты и ткань. В ручном чемодане находились пистолеты в наборах и без маркированной тары.

Оружие и боеприпасы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД РА, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.