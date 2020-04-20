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Абхазия Информ

МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Новости Суббота, 16 мая 2020 13:11
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МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Сухум. 16 мая 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазия усиливают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории республики.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудники УКОН МВД РА проводят оперативно-профилактические мероприятия с использованием служебных собак на абхазо-российской границе.

Служебные собаки натренированы на распознавание запахов наркотических веществ и оружия.

Такие мероприятия являются действенной мерой антинаркотической профилактики, обеспечивают контроль на территории республики и будут проводиться системно, - сообщают в МВД, .

Несмотря на совершенствование и внедрение в деятельность органов внутренних дел различных специальных технических средств, способствующих раскрытию преступлений - служебные собаки остаются незаменимыми помощниками в работе оперативных служб.

Кинологическая служба МВД Абхазии создана при Учебном Центре МВД РА и динамично развивается.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=VKBXSQz41bM&feature=emb_logo

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 16 мая 2020 13:31

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