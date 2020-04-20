МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Сухум. 16 мая 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазия усиливают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории республики.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудники УКОН МВД РА проводят оперативно-профилактические мероприятия с использованием служебных собак на абхазо-российской границе.

Служебные собаки натренированы на распознавание запахов наркотических веществ и оружия.