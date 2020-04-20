МВД РА УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Сухум. 16 мая 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазия усиливают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории республики.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств сотрудники УКОН МВД РА проводят оперативно-профилактические мероприятия с использованием служебных собак на абхазо-российской границе.
Служебные собаки натренированы на распознавание запахов наркотических веществ и оружия.
Такие мероприятия являются действенной мерой антинаркотической профилактики, обеспечивают контроль на территории республики и будут проводиться системно, - сообщают в МВД, .
Несмотря на совершенствование и внедрение в деятельность органов внутренних дел различных специальных технических средств, способствующих раскрытию преступлений - служебные собаки остаются незаменимыми помощниками в работе оперативных служб.
Кинологическая служба МВД Абхазии создана при Учебном Центре МВД РА и динамично развивается.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=VKBXSQz41bM&feature=emb_logo
Последнее от
- ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ
- В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭТО МИНИМУМ С 1 МАЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ: К НАЙДЕННОМУ СХРОНУ ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ "ЛЮДИ В ПОГОНАХ"
- В СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ В СУХУМЕ
- НАЗНАЧЕНЫ ТРИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ