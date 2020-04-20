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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАФИКСИРОВАНО ТРИ НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА

Новости Воскресенье, 17 мая 2020 11:54
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Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. «За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 42 человека. У троих диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился, сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавируса поздно вечером 16 мая.

Все трое - члены одной семьи: мать, отец и дочь, жители Сухума, прибывшие из города Сочи. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, дочь на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты помещены на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь.

В оперативном штабе также уточнили, что двое граждан, у которых ранее в результате проведенного тестирования подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» - жителей города Гудаута, микрорайона Бамбора.

«В связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости», - обращается оперативный штаб с просьбой ко всем жителям Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 мая 2020 11:55

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