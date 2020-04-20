ПОЧТИ ЗА СУТКИ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕК 101 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. С 11:00 часов 16 мая по 09:00 часов 17 мая КПП «Псоу» российско-абхазской границы пересекли пересек 101 человек, сообщает пресс-служба МЧС РА.

В числе пересекших границу - 54 водителя, занимающихся грузоперевозками, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия.

Общее число заболевших коронавирусом и находящихся в Гудаутской ЦРБ - 17 человек. Последние три случая заражения выявлены 16 мая.