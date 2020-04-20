 

В мире

ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ
мая 16 2020

ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ

Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца МОСКВА, 16…
В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭТО МИНИМУМ С 1 МАЯ
мая 16 2020
В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭТО МИНИМУМ С 1 МАЯ
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЧТИ ЗА СУТКИ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕК 101 ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 17 мая 2020 12:06
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. С 11:00 часов 16 мая по 09:00 часов 17 мая КПП «Псоу» российско-абхазской границы пересекли пересек 101 человек, сообщает пресс-служба МЧС РА.

В числе пересекших границу - 54 водителя, занимающихся грузоперевозками, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия.

Общее число заболевших коронавирусом и находящихся в Гудаутской ЦРБ - 17 человек. Последние три случая заражения выявлены 16 мая.

Прочитано 8 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ЗАФИКСИРОВАНО ТРИ НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.