ПОЧТИ ЗА СУТКИ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕК 101 ЧЕЛОВЕК
Новости Воскресенье, 17 мая 2020 12:06
Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. С 11:00 часов 16 мая по 09:00 часов 17 мая КПП «Псоу» российско-абхазской границы пересекли пересек 101 человек, сообщает пресс-служба МЧС РА.
В числе пересекших границу - 54 водителя, занимающихся грузоперевозками, девять военнослужащих Российской Федерации, один курсант из Абхазии, обучающийся в российском вузе, 37 граждан Республики Абхазия.
Общее число заболевших коронавирусом и находящихся в Гудаутской ЦРБ - 17 человек. Последние три случая заражения выявлены 16 мая.
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