 

В мире

ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ
мая 16 2020

ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В АВГУСТЕ

Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца МОСКВА, 16…
В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭТО МИНИМУМ С 1 МАЯ
мая 16 2020
В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ЭТО МИНИМУМ С 1 МАЯ
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
мая 09 2020
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ 16 ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Воскресенье, 17 мая 2020 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ 16 ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 73 человек. В связи с большим количеством проб результаты ожидаются на следующие сутки, 18 мая. Об этом сообщает в воскресенье, 17 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

У трех пациентов, помещенных накануне для стационарного лечения в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики.

13 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», все они военные курсанты. У всех диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Один человек находится в лазарете седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.

В связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике оперативный штаб обращается ко всем жителям Абхазтии с настоятельной просьбой соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 17 мая 2020 18:54

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПОЧТИ ЗА СУТКИ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕК 101 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.