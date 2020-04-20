НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ 16 ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Сухум. 17 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 73 человек. В связи с большим количеством проб результаты ожидаются на следующие сутки, 18 мая. Об этом сообщает в воскресенье, 17 мая, оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
У трех пациентов, помещенных накануне для стационарного лечения в Гудаутский госпиталь, состояние прежнее, без отрицательной динамики.
13 человек сегодня в течение дня выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», все они военные курсанты. У всех диагноз «коронавирусная инфекция» не подтвердился.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 16 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Один человек находится в лазарете седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 20 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.
В связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике оперативный штаб обращается ко всем жителям Абхазтии с настоятельной просьбой соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
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