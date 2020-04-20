МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ ПАЦИЕНТА ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ, РАСПРОСТРАНЕННУЮ В СОЦСЕТЯХ.

Как сообщает оперативный штаб, пациент поступил в приемное отделение Гудаутского госпиталя 12 мая с признаками дыхательной недостаточности и двусторонней полисегментарной пневмонии и гипертермией. Сатурация (доля насыщенного кислородом гемоглобина) у больного была 84% при норме 98-100%. 13 мая тест подтвердил наличие у пациента короновирусной инфекции. Была проведена терапия соответственно рекомендациям ВОЗ и Минздрава России. Состояние больного улучшилось, нормализовалась температура, сатурация. Признаки дыхательной недостаточности нивелировались.

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ . Информация, распространенная 17 мая в социальной сети Фейсбук пациентом Гудаутского госпиталя, является недостоверной по своему содержанию. Об этом заявил вечером в воскресенье, 17 мая, оперативный штаб Минздрава РА по защите населения от коронавирусной инфекции.

Младшая сестра пациента поступила вместе с ним. Помещение девочки в стационар было вызвано прямым подозрением на наличие у неё коронавирусной инфекции, так как она находилась в непосредственном контакте с ковид-позитивным братом, а вскоре у неё была подтверждена пневмония (Rg подтверждённая). Все время пациенты находятся под непосредственным наблюдением медработников.

«Все необходимые снимки и результаты анализа, свидетельствующие о полисегментарной пневмонии и положительном тесте на коронавирусную инфекцию у пациента Александра Цвейба, есть в наличии. Более того, подобное поведение пациентов может вынудить врачей сделать эти данные публичными для общественности с указанием имен и фамилий пациентов», - заявляет оперативный штаб.

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