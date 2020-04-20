АНГЕЛИНА ОТЫРБА: «ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ НЕВЕРУЮЩИМ В СУЩЕСТВОВАНИЕ КОВИД-ИНФЕКЦИИ ПРИЙТИ И ПОРАБОТАТЬ У НАС»

«У мальчика была температура, у девочки – чувство слабости. Мы взяли мазки у отца и детей. У мальчика последние пару дней вечером температура сопровождалась чувством нехватки воздуха и одышки. Когда сделали снимок, увидели картину, характерную для воспаления легких – пневмонии. Обоих детей положили в больницу. Но отца, учитывая, что его самочувствие было нормальным, с рекомендациями отпустили на домашнюю самоизоляцию. На второй день пришел ответ, что у отца и девочки отрицательный результат на COVID-19, а у мальчика положительный. Так как у мальчика ковид-пневмония, он остался здесь и девочка, которая непосредственно с ним контактировала и имела картину пневмонии на рентгене легких, также осталась, потому что по всем стандартам и протоколам мировым, они рассматриваются как вирусная пневмония COVID-19. И первичные тесты могут быть ложноотрицательные», - проинформировала Ангелина Отырба.

Семья Цвейба – отец и двое детей – приехала в Абхазию 4 мая и была частично на самоизоляции. 12 мая они обратились в гудаутскую больницу.

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Врач Гудаутсткой ЦРБ Ангелина Отырба прокомментировала «Апсадгьыл-инфо» появившуюся в соцсетях публикацию, в которой пациент гудаутского госпиталя с ковид-положительным тестом ставит под сомнение диагноз и лечение, назначенное врачами.

Она также прокомментировала, почему обоих положили в одну палату.

«Почему мы их вместе положили в палату? Мы решили, что чем 11-летний ребенок будет лежать в отдельной палате, в которую периодически будут заходить люди в противочумном костюме, лучше и психологически мягче, если они ­– брат и сестра – будут лежать в одной палате и друг за другом присматривать. А то, что на данный момент она была ковид-отрицательной, а он положительным, не имеет существенного значения, потому что, как я уже сказала, у девочки рассматривается вирусная пневмония», – рассказала педиатр.

«Они принимают по два антибиотика. Вы знаете, что даже один антибиотик может дать антибиотикозависимую диарею, нарушение функции кишечника. И если мальчик это переносит легче, у девочки получилось тяжелее. Но при этом каждое ее движение корригируется, корригируется лечение, назначение и обследование с врачами Центрального штаба в Сухуме – терапевтом и педиатром Мариной Гегия, терапевтом Анжелой Арчелия, лаборантом и рентгенологом. Каждый препарат назначается согласованно», – добавила Ангелина Отырба.

По просьбе «Апсадгьыл-инфо» она высказала свое мнение по поводу того, почему некоторые наши граждане не верят в существование COVID-19.

«Мы работаем в тяжелых условиях. Наш персонал выполняет и медицинскую, и эпидемиологическую работу. Все реально устали. А те, кто находятся за пределами нашей больницы, почему-то считают, что это шутки и игрушки. Если весь мир этому верит, если весь мир пытается с этим бороться, почему мы не должны этому верить», – спрашивает Ангелина Отырба.

По словам Отырба, благодаря своевременно принятым мерам, после первых случаев заболевания, инфекция дальше не распространилась, но расслабляться не стоит. Она считает, что нужно максимально ограничивать въезд через границу.

«Если люди заезжают, они должны соблюдать элементарные правила самоизоляции. Лучше посидеть дома две недели, чем быть причиной и своих проблем, и проблем окружающих», – говорит Ангелина Отырба.