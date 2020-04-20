РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ И ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ
Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен Киут Роберт Витальевич.
Другим Указом Главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Как сообщает пресс-служба Президента РА, глава государства Аслан Бжания представил Роберта Киут личному составу Службы государственной безопасности.
Киут Роберт Витальевич родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчирского района Абхазской АССР. В 1997 году окончил среднюю школу N 7 г. Сухум и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году. С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА.
В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава в СГБ РА.
С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.
В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом».
Воинское звание полковник присвоено указом Президента РА 03.10.2018 г. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, медалями ФСБ России «За отличие в контрразведке» и «За боевое содружество». Неоднократно был поощрен руководством СГБ РА.
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