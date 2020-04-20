РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ И ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ

Киут Роберт Витальевич родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчирского района Абхазской АССР. В 1997 году окончил среднюю школу N 7 г. Сухум и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году. С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА.

В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава в СГБ РА.

С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.

В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом».

Воинское звание полковник присвоено указом Президента РА 03.10.2018 г. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, медалями ФСБ России «За отличие в контрразведке» и «За боевое содружество». Неоднократно был поощрен руководством СГБ РА.