ЛЮДМИЛА СКОРИК: «МЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ».

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Абхазии на данный момент находится под контролем министерства здравоохранения и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, однако если население не будет вести себя в соответствии со всеми нормами карантина, в частности, перестанет носить защитные маски в общественных местах, то обстановка может усугубиться. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

«В первую очередь, нарушают самоизоляцию наши граждане, заезжающие в республику, возвращающиеся на летний период в свои дома, по месту жительства. Отследить их нахождение все 14 дней государственная санитарно-эпидемиологическая служба не может. Естественно, мы им звоним, спрашиваем об их состоянии здоровья. В настоящий период в виду того, что в Российской Федерации много легких случаев заболевания, у детей нередко проявляется бессимптомное носительство, о чем свидетельствует также статистика Китая и Италии. Поэтому, если мы будем уважать друг друга и наших старших, для которых это заболевание очень серьезно, мы обязаны соблюдать масочный режим», - подчеркнула Людмила Скорик.

По словам главного санитарного врача, несмотря на то, что руководство республики приняло ряд послабляющих мер, в частности, разрешило работу кафе и ресторанов, общественного транспорта (который должен также соблюдать ряд санитарных требований), население не должно расслабляться и проводить массовые общественные мероприятия и тесно общаться, разговаривать на близком расстоянии и обниматься.

«Мы должны привыкать с вами жить в новых условиях. Это будет продолжаться до того момента, пока не будет произведена специфическая вакцина, ведь на данный момент лечение от коронавирусной инфекции симптоматическое», - заключила Людмила Скорик.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.