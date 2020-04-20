ВЫПУСКНИКИ 11-ЫХ КЛАССОВ БУДУТ СДАВАТЬ ТОЛЬКО ДВА ЭКЗАМЕНА
Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Выпускники 11-классов средних школ Абхазии возобновят учебу 2 июня, сообщается на сайте министерства просвещения и языковой политики.
Они будут заниматься две недели перед вступительными экзаменами. В этом году они будут сдавать вместо пяти только два экзамена – по родному языку и математике письменно. По остальным предметам, по которым обычно сдавались выпускные экзамены, будут выставлены годовые оценки.
Что касается учеников с 1 по 10 классы, то в связи с пандемией коронавирусной инфекции, для них учебный году считается завершенным, сдавать переводные экзамены они не будут.
В этом году среднюю школу оканчивают 1830 учеников, десять из них претендуют на медали.
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