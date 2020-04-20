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Абхазия Информ

В МЧС АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Понедельник, 18 мая 2020 17:10
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В МЧС АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии прошло совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Руководителям подразделений даны четкие указания по усилению работы в данном направлении, сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о проверке готовности пляжей, наличии на них спасательных пунктов с соответствующим оборудованием, мониторинге ситуации с запретительными знаками в местах, где купание опасно для жизни.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния дал указания госинспекции маломерных судов МЧС о более тесном взаимодействии с главами районных администраций, в чьей компетенции полномочия по организации мер по обеспечению безопасности на объектах курортной сферы.

«Вне зависимости от того, когда именно в этом году официально откроется курортный сезон, необходимо своевременного принять все меры по обеспечению безопасности граждан республики и приезжающих гостей как в части отдыха на море, так и путешествий в высокогорную часть Абхазии»,- сказал Квициния. .

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Абхазии действуют некоторые ограничительные меры по защите населения.

До 1 июня запрещены туристская и экскурсионная деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения, приостановлена   деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

Ограничен до 1 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

  • работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской
  • военной базы;
  • водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
  • машинистов грузовых поездов.
Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2020 17:12

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