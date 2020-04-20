БЕСЛАН ЭШБА: ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОПИСАННЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗОГОВОРОЧНО
Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. И. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание по исполнению распоряжения президента в связи с ситуацией с COVID, сообщает пресс-служба столичной Администрации .
Главный санитарный врач Сухум Алла Беляева проинформировала о плановых мероприятиях по дезинфекции объектов и транспорта.
«Сегодня продолжатся контрольно-инспекционные мероприятия. Будем применять как штрафные санкции, так и выносить постановления о закрытии объектов, которые не выполняют требования распоряжения», - отметила Алла Беляева.
Начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба сообщила, что работники медучреждений Сухума, которые контактировали с лицами, зараженными COVID, находятся на самоизоляции.
По ее словам, на карантине находятся врачи кабинета компьютерной томографии, 12 человек из инфекционной больницы, лаборант рентгеновского кабинета.
«То, что заболевшие посещали рынок, насторожило всех торгующих, они соблюдают все меры предосторожности. Ситуация контролируется», - проинформировал директор Центрального рынка Алхас Гургулия.
Начальник отдела транспорта Управления экономики и муниципального имущества Темур Абгадж проинформировал, что в Сухуме с 19 мая будут работать маршрутные такси с соблюдением всех санитарных мер.
«Весь автотранспорт должен проходить дезинфекцию и количество пассажиров не должно превышать 50% от количества посадочных мест», - сказал мэр.
Беслан Эшба поручил участникам совещания усилить контроль за исполнением пунктов распоряжения в медицинских учреждениях, объектах общепита, торговых центрах, рынках и других общественных местах.
«Ситуация не идет на спад, мы имеем только увеличение людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Поэтому все меры безопасности, которые прописаны в решении Координационного штаба и в распоряжении президента, должны быть выполнены безоговорочно. Все, кто не соглашается с этим решениями, к ним применить административные меры реагирования», - подчеркнул Беслан Эшба.
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