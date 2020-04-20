БЕСЛАН ЭШБА: ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОПИСАННЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ БЕЗОГОВОРОЧНО

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. И. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание по исполнению распоряжения президента в связи с ситуацией с COVID, сообщает пресс-служба столичной Администрации .

Главный санитарный врач Сухум Алла Беляева проинформировала о плановых мероприятиях по дезинфекции объектов и транспорта.

«Сегодня продолжатся контрольно-инспекционные мероприятия. Будем применять как штрафные санкции, так и выносить постановления о закрытии объектов, которые не выполняют требования распоряжения», - отметила Алла Беляева.