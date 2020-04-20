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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: МЫ БУДЕМ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ГРАФИКИ ВСЕХ РАБОТ И УЖЕСТОЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ

Новости Понедельник, 18 мая 2020 18:53
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КРИСТИНА ОЗГАН: МЫ БУДЕМ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ГРАФИКИ ВСЕХ РАБОТ И УЖЕСТОЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган побывала с рабочей поездкой в Гагрском районе, где ознакомилась с ходом работ по строительству и реконструкции девяти переходящих объектов, включенных в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии  на 2017-2019 гг. В поездке ее сопровождали руководители Администрации Гагрского района и Управления капитального строительств. 

Один из наиболее крупных объектов – Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, по этому объекту есть неурегулированные вопросы, касающиеся коммуникаций. Она поручила руководству УКС и Администрации Гагрского района поднять все материалы по объекту, в том числе техническое задание, с целью определение проектных решений и устранения возникших несоответствий.

«Пока о критичности ситуации говорить не приходится, мы изучаем ее и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», – сказала вице-премьер.

Ведутся работы и по восстановлению колоннады – известной визитной карточки города Гагра.

Кристина Озган подчеркнула, что есть претенезии к подрядчику по графику выполнения работ и поручила определить сроки их окончания.

По словам представителя подрядной организации, небольшая задержка, связана с тем, что ряд специалистов,  проводивших  реставрацию отдельных элементов колоннады, находятся в России и не могут из-за карантина приехать в Абхазию для завершения работ.  Кристина Озган предложила проработать возможность привлечения местных специалистов к завершению этих работ. Также она обратилась с просьбой к руководству Администрации района активно включиться в рабочий процесс, чтобы на выходе объект соответствовал надеждам горожан.

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Еще одним крупным объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1. 

Представители подрядной организации показали вице-премьеру объект и рассказали о ходе проводимых здесь работ. Во время осмотра помещений школы Кристина Озган обратила внимание строителей на недостатки в работе. Представители подрядной организации, в свою очередь, рассказали ей о проблемах, с которыми они столкнулись в ходе строительства объекта.

«Мы договорились, что подрядчики совместно с УКС в ближайшие недели проведут сверку по проблемам, которые были озвучены в ходе сегодняшней инспекционной поездки, и в течение двух недель устранят их. С Администрацией района будем решать технические проблемы, связанные с подключением к системе водоснабжения и водоотведения, и по линии энергетики. Мы постараемся в ближайшие две недели согласовать весь этот комплекс вопросов и будем готовить объект к сдаче в эксплуатацию», – констатировала Кристина Озган.

Вице-премьер также предложила руководству школы, чтобы они, со своей стороны, внимательно изучили техническое задание и подготовили предложения и замечания, которые необходимо будет устранить до ввода объекта в эксплуатацию.

Затем Озган посетила канализационно-насосные станции (КНС), строительство которых, по разным причинам не было завершено в срок. Одна из наиболее «проблемных» – КНС-4. Изначально предусмотренное место для возведения  сооружений оказалось непригодным из-за проходящих грунтовых вод.

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Как подчеркнула вице-премьер, уже есть решение о перемещении сооружений. Подрядной организации предъявлены жесткие требования завершить объект в сжатые сроки.

«Подрядчикам дано поручение до конца месяца устранить все проблемы и подготовить объект к сдаче в эксплуатацию в течение двух месяцев», – сказала Кристина Озган.

Подводя итоги рабочей поездки вице-премьер отметила, что проблемы есть на  всех переходящих объектах, которые по ряду объективных и субъективных не были завершены вовремя.

«Мы будем пересматривать графики всех работ и ужесточать требования к подрядчикам, чтобы обязательства, которые они берут на себя перед государством, выполнялись четко в сроки и в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально», – подчеркнула Кристина Озган.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2020 19:20

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