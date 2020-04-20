АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С МИНИСТРАМИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Обсуждались вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции, соблюдения пунктов, предусмотренных Распоряжением Президента от 14 мая 2020 года, и рекомендаций Координационного и оперативного штабов при Минздраве республики.

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ . Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министрами здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям Тамазом Цахнакия и Львом Квициния.

«14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП «Псоу». В обязанности сотрудников МЧС входит мониторинг температуры тела пересекающих границу граждан, сбор и обработка сопутствующей информации с последующей её передачей Минздраву и МВД Абхазии», - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

По его словам, с 14 по 17 мая государственную границу по реке Псоу в общей сложности пересекли 453 человека, в их числе: 188 граждан Республики Абхазия, в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России; 53 военнослужащих Российской Федерации; 212 водителей транспортных средств, занимающихся грузоперевозками.

За период с 14 по 18 мая сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории, прилегающей к КПП «Псоу» (800 кв. м.) Дезинфекция проведена также в административных зданиях Гагрского района.

Премьер-министр уточнил данные о технических и ресурсных возможностях МЧС при реализации мероприятий по дезинфекции территорий.

Александр Анкваб поручил провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными Администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал о динамике показателей здоровья находящихся на лечении от коронавирсной инфекции граждан, о соблюдении норм карантина курсантами в пансионате «Айтар».

Он уточнил, что в блажащие сутки ожидаются результаты тестов на коронавирус большей части изолированных в «Айтаре» курсантов. Таким образом, при отрицательной диагностике 112 курсантов завершат карантин в ближайшие дни.

Александр Анкваб поинтересовался режимом работы медучреждений республики в условиях карантина и перспективами возобновления приема плановых больных.

Тамаз Цахнакия доложил, что все лечебно-профилактические учреждения работают в режиме экстренного приёма граждан и оказания соответствующей помощи. При ЛПУ не прекращался приём больных в отделениях ургентной абдоминальной хирургии, кардиологических и других отделениях по оказанию срочной помощи больным.

По словам Цахнакия, амбулаторный приём граждан проходит в поликлиниках республики.

Александр Анкваб поручил представителям Координационного штаба по защите населения от коронавируса проверять исполнение мер на местах.