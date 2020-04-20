ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ ДАЗМИР ШАМБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

В 1997 году окончил Абхазский государственный университет по специальности «экономист».

Ахиба Темур Иосифович родился 23 сентября 1975 года в селе Звандрипш Гудаутского района.

1992 г- 1994 г. - военнослужащий срочной службы в Вооруженных силах Республики Абхазия;

С 1998 года по 2003 год - оперуполномоченный отдела информации и исследований Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 08.02.2003 года по 09.07.2003 год - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 2003 года по 2005 год - оперуполномоченный отдела исследований информации Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 01.04.2005 года по 21.10.2005 г.- оперуполномоченный отдела оперативной информации Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 2005 года по 2006 год - оперуполномоченный отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 2006 года по 2010 год- старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 2010 года по 2011 год - заместитель начальника отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 25.01.2011 года - 25.03.2011 год - зачислен в распоряжение отдела кадров Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

С 2011 года по 2012 год - заместитель начальника отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

С 2012 года по 2013 год – заместитель начальника отдела – начальник 1-го отделения отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

С 25 01.2013 года по настоящее время – начальник отдела экономической безопасности Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Ахиба Т.И. в 2000 году прошел курсы первоначальной подготовки оперативного состава Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2005 году курсы по подготовке оперативного состава Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

В 2008 году - курсы повышения квалификации в специальном центре ФСБ Российской Федерации;

В 2012 г., 2018 г.- курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.

Ахиба Т.И. награжден:

- медалями «За безупречную службу» 3 степени, «За безупречную службу» 2 степени, «За безупречную службу», «За воинскую доблесть», « За освобождение Кодора»;

- грамотами – за личный вклад в достижение конкретных результатов во взаимодействии со службой контрразведки ФСБ России, за образцовое выполнение обязанностей по содействию в обеспечении безопасности XXII Олимпийских игр в г. Сочи.