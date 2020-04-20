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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Понедельник, 18 мая 2020 20:27
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице была посвящена встреча Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с и.о. главы Сухума Бесланом Эшба. 

По словам Эшба, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города. 

Он сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, но некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу, и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа. 

Александр Анкваб затронул вопросы работы общественного транспорта и соблюдения санитарных норм при пользовании маршрутным такси, которым, согласно распоряжению и.о. главы столицы, разрешено приступить к работе с 19 апреля.

Беслан Эшба сообщил, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов. 

В администрации столицы прорабатывается вопрос оказания помощи перевозчикам в регулярной дезинфекции пассажирского транспорта.

Александр Анкваб рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных Администрации учреждениях. 

Завершая встречу, премьер-министр и и.о. главы столицы обсудили вопросы реорганизации структуры, оптимизации подразделений и учреждений Администрации города Сухум.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2020 20:54

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