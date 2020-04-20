АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице была посвящена встреча Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с и.о. главы Сухума Бесланом Эшба.
По словам Эшба, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города.
Он сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, но некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу, и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа.
Александр Анкваб затронул вопросы работы общественного транспорта и соблюдения санитарных норм при пользовании маршрутным такси, которым, согласно распоряжению и.о. главы столицы, разрешено приступить к работе с 19 апреля.
Беслан Эшба сообщил, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов.
В администрации столицы прорабатывается вопрос оказания помощи перевозчикам в регулярной дезинфекции пассажирского транспорта.
Александр Анкваб рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных Администрации учреждениях.
Завершая встречу, премьер-министр и и.о. главы столицы обсудили вопросы реорганизации структуры, оптимизации подразделений и учреждений Администрации города Сухум.
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