АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице была посвящена встреча Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с и.о. главы Сухума Бесланом Эшба.

По словам Эшба, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города.

Он сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, но некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу, и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа.