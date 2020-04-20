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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: МЕСТА ОТДЫХА ГОРОЖАН ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НАДЛЕЖАЩЕМ ВИДЕ

Новости Понедельник, 18 мая 2020 20:56
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БЕСЛАН ЭШБА: МЕСТА ОТДЫХА ГОРОЖАН ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В НАДЛЕЖАЩЕМ ВИДЕ

Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. И. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание по итогам инспекции Набережной махаджиров.

Руководители служб доложили о принятых мерах по реализации поручений. В частности, проведена работа по перекрытию въезда в парк им. Б. Шинкуба, где установлены бетонные тумбы.

И.о. мэра поручил также не откладывать подготовку дизайн-проекта по благоустройству центральной части площади имени Сергея Багапш.

Продолжается работа по выдаче уведомлений о необходимости приведения в порядок территорий, которые находятся в аренде. Беслан Эшба обязал соответствующие службы усилить контроль за их уборкой.

«Парки, сады, скверы, которые являются местами отдыха горожан, всегда должны быть в надлежащем виде», - сказал и.о. мэра столицы.

Касаясь вопроса выносной торговли на набережной, главный архитектор столицы Светлана Шаменкова сообщила, что разрешения на торговлю на курортный сезон 2020 года не выдавались.

Начальник управления ГУ «Горстрой Администрации города Сухум» Астамур Пипия доложил, что готовится проектно-сметная документация по огораживанию опасных зон набережной.

Беслан Эшба поручил столичному комитету по делам молодежи и спорта представить предложения по обслуживанию и содержанию детских площадок, установленных на набережной.

В заключение совещания он подчеркнул, что набережная должна быть отремонтирована один раз и капитально.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2020 21:13

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