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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАЛИ 88 ЧЕЛОВЕК, У ЧЕТЫРЕХ ДИАГНОЗ COVID - 19 ПОДТВЕРДИЛСЯ

Новости Понедельник, 18 мая 2020 23:36
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Сухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 88 человек. У 4 из них диагноз COVID - 19 подтвердился. Это курсаны военных вузов. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. Об этом сообщает в понедельник 18 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса

52 человека сегодня и в течение завтрашнего дня будут выписаны из обсервации в сухумском пансионате «Айтар», все они военные курсанты. У всех диагноз "коронавирусная инфекция"  не подтвержден.

У трех пациентов, накануне помещенных на стационарное лечение в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики.

Оперативный штаб обращается к гражданам в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике  соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 18 мая 2020 23:49

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