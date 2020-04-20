ДМИТРИЙ ДБАР: КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В МВД БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. 18 мая министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел расширенное совещание с начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками подразделений и личным составом центрального аппарата МВД, сообщает пресс-служба МВД РА, .

Своими приказами министр Дбар назначил руководителей ряда оперативных служб и управлений центрального аппарата ведомства.

Исполняющим обязанности начальника паспортного управления назначен полковник милиции Бигвава Беслан Михайлович.

«Кадровые назначения будут продолжаться. Прошу вас неукоснительно выполнять поручения заместителей министров по их направлениям. Всем начальникам милиции, начальникам управлений, вновь назначенным начальникам необходимо усилить работу с криминальными элементами, усилить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, на постах ГАИ» - сказал Дмитрий Дбар, обращаясь к личному составу.

Глава МВД обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике предупреждения правонарушений, а именно усилить рейдовые мероприятия Госавтоинспекции с привлечением сотрудников подразделений оперативного направления службы.

Особое требование Дмитрий Дбар предъявил к соблюдению служебной дисциплины всем личным составом органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за исполнение на руководителей подразделений министерства.

Дмитрий Дбар дал строгие указания по повышению уровня профессиональной деятельности личного состава отделов внутренних дел, безупречного исполнения поставленных руководством задач, а также ряд служебных указаний по работе следственного управления, Госавтоинспекции, службы собственной безопасности и управления по воспитательной работе МВД.