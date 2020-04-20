БЕСЛАН ЭШБА ЗАПРЕТИЛ ОТСТРЕЛ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В СУХУМЕ
Новости Вторник, 19 мая 2020 11:36
Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. 19 мая и. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба в целях защиты животных от жестокого обращения, подписал распоряжение о запрете отстрела безнадзорных домашних животных, сообщаент пресс-служба столичной Администрации.
«Запретить отстрел безнадзорных домашних животных на территории города Сухум», - говорится в распоряжении.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на коммунальное управление Администрации Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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