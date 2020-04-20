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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ЗАПРЕТИЛ ОТСТРЕЛ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 19 мая 2020 11:36
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Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. 19 мая и. о. главы Администрации Сухума Беслан Эшба в целях защиты животных от жестокого обращения, подписал распоряжение о запрете отстрела безнадзорных домашних животных, сообщаент пресс-служба столичной Администрации.

«Запретить отстрел безнадзорных домашних животных на территории города Сухум», - говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на коммунальное управление Администрации Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2020 11:43

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