В ОДИННАДЦАТИ СТРАНАХ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 ПРЕВЫСИЛО 100 ТЫСЯЧ

В России зафиксировано 299 941 случаев, включая 8 926 на 18 мая и 9 263 на сегодняшний день. Среди новых случаев на Москву приходится 3 545, на Московскую область – 898, на Санкт-Петербург – 453, на Нижегородскую область – 260. За время пандемии в Росии умерли 2 837 пациентов, выздоровели 76 130.

18 мая Индия стала одиннадцатой страной, в которой коронавирус был зафиксирован более 100 тысяч раз, вслед за США, Россией, Испанией, Бразилией, Великобританией, Италией, Францией, Германией, Турцией и Ираном.

Умерли 320 371 человек, за последние сутки прирост составил 3 503 случая, выздоровели 1 918 381 человек.

Cухум. 18 мая 2020. Абхазия-Информ. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире за время пандемии достигло 4 906 576, прирост за сутки составил 91 222 случая.

В Москве количество случаев коронавируса достигло 149 607. За сутки зафиксировано 71 смертей среди пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За все время пандемии это число составило 1651. Выздоровели 31 496 человек, включая 2 583 за последние сутки.

Количество зафиксированных в США случаев достигло 1 550 294 (увеличившись за сутки на 22 630), а Нью-Джерси стал вторым американским штатом после Нью-Йорка, где это число превысило 15 тысяч. За время пандемии в Соединенных Штатах количество смертей достигло 91 981, а выздоровели 356 383 человек.

В Бразилии за сутки заболели 14 288 человек (страна оказалась на втором месте по приросту после США), их общее число составило 255 368. Страна довольно стремительно поднялась на 4 место в мире по этому числу (или даже на третье, если не считать результаты проводимых в Испании тестов на антитела). Умерли от коронавируса 16 853 пациента, выздоровели 100 459 человек.

Индия стала четвертой страной в мире по темпам прироста (4 630) и одиннадцатой по общему количеству случаев (100 328). За время пандемии в стране умерли 3 156 пациентов, выздоровели 39 233. Население страны достигает более 1,3 миллиарда человек.

Во всех других странах мира прирост за сутки составил менее 3 тысяч.

***

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

Председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения раскрыл программу действий для борьбы с распространением коронавируса и помощи странам, столкнувшимся с пандемией.

Повторная вспышка коронавируса в Китае

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Власти ввели жесткие карантинные меры на северо-востоке страны. В провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.

В Турции из-за коронавируса введут комендантский час

Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер. По словам Трампа, эта информация является для него хорошей новостью. Ранее Трамп озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса в США.

Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС

Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По материалам Российских СМИ.