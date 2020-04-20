АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

«Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве. ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Надеюсь, у нас будет слаженная, эффективная работа. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будет знать, кто за какое направление из заместителей будет отвечать и курировать», - сказал Беслан Эшба.

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ . И. о. главы Администрации г. Сухум Беслан Эшба представил коллективу нового заместителя главы Автандила Сурманидзе, сообщает пресс-служба столичной Администрации.

Автандил Сурманидзе поблагодарил главу Администрации за оказанное доверие.

«Я многих знаю в Администрации, работал вместе с вами. Если все структуры будут слаженно работать, это будет на пользу городу. Сухум должен быть комфортным для жителей. Надеюсь, что я оправдаю оказанное мне доверие», - сказал Сурманидзе.

Автандил Сурманидзе родился 11 ноября 1967 года.

В 1984 году окончил моквскую школу №2.

В 1986-1988 гг. – проходил службу в рядах Советской армии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте в составе группы «Каскад».

В 1999 году окончил Башкирский государственный университет, специальность «юрист».

В 2008 году принимал активное участие в освобождении Кодорского ущелья.

С 2010 по 2014 гг. – начальник домоуправления №1 при Администрации Сухума.