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Абхазия Информ

БАГРАТ БОДЖГУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Новости Вторник, 19 мая 2020 16:09
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БАГРАТ БОДЖГУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента  Аслана Бжания Боджгуа Баграт Фазлибеевич назначен исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района.

Боджгуа Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия.

В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.

В августе 1992 года вернулся на Родину. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.

С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района.

С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района.

Женат. Отец троих детей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2020 16:42

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