БАГРАТ БОДЖГУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания Боджгуа Баграт Фазлибеевич назначен исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района.
Боджгуа Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия.
В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся на Родину. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.
С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
Женат. Отец троих детей.
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