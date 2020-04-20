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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ХОД РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ АВТОДОРОГИ В СЕЛО КАМАНЫ

Новости Вторник, 19 мая 2020 16:24
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КРИСТИНА ОЗГАН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ХОД РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ АВТОДОРОГИ В СЕЛО КАМАНЫ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги ул. Гумская – село Каманы. Объект восстанавливается в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.

Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба сообщил, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта -  110,92 млн рублей. Часть работ по возведению искусственных сооружений, на которую запланировано 38,13 млн. рублей, была выполнена в 2017 году и нареканий не вызывает. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 млн. рублей, и на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.

«На объекте проведены работы по укреплению берега реки, ремонт моста, расчистка русла Восточной Гумы и ремонт подпорной стены. Уложено 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, остаток – 36 тысяч квадратных метров. Подрядная организация нарушила сроки и график», – отметил Тимур Агрба.

Генеральный директор подведомственного Минэкономики РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба сообщил, что сроки были нарушены из-за поручения направить эту подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты произведенных работ.

По мнению Кристины Озган, в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморассчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам завершить этот объект в установленные сроки.

«У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены два года, и за эти деньги можно было бы сделать и другие участки», – сказала она.

В связи с тем, что у этой подрядной организации нет возможности продолжать работы, начальник УКС Тимур Агрба считает необходимым подключить другую подрядную организацию.

«Если мы сегодня оперативно решим все организационные вопросы, то объект будет сдан в течение двух месяцев», – считает Кристина Озганю

Она поручила Темуру Агрба в течение недели решить все организационные вопросы и приступить к работе на объекте.

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2020 16:36

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