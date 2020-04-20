ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: В ГУДАУТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ НАХОДЯТСЯ 20 ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ

По словам министра, на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в Абхазии несколько ухудшилась поскольку накануне были вновь выявлены 4 пациента из числа абхазских курсантов, которые прибывали в различное время из военных ВУЗов России.

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в интервью журналистам Абхазского телевидения и «Абаза-ТВ» рассказал о складывающейся в последние дни эпидемиологической ситуации в республике.

«Они все госпитализированы в Гудаутскую Центральную районную больницу, которая, как известно, является «ковидной» клиникой сегодня. И на сегодняшний день в этой больнице на стационарном лечении находятся 20 пациентов. Это преимущественно наши курсанты. Состояние их всех удовлетворительное, они проходят весь комплекс необходимых лечебных мероприятий. Если говорить в целом, то за весь период развития пандемии в мире у нас в республике зарегистрировано 24 случая заболевания, из которых одна пациентка 1925 года рождения, ранее находившаяся на лечении в Гудаусткой больнице, к сожалению скончалась. Трое выздоровели, находятся дома», - рассказал Тамаз Цахнакия.

Как отметил министр, ПЦР-диагностика осуществляется в рамках республиканской бактериологической лаборатории, что дает «абсолютно достоверные исследования».

«18 мая мы приобрели экспресс-тесты для диагностики иммуноферментного анализа на 1000 исследований. И эти экспресс-тесты будут использоваться по назначению, там, где это необходимо по соответствующим показаниям», - отметил Тамаз Цахнакия.

Кроме того, он рассказал, что в Гудаутской ЦРБ есть все необходимое для лечения пациентов. «Это полный спектр медикаментов (противовирусные препараты, антибактериальные и другие средства), который применяется в лечении этой категории больных. Также осуществляется трехразовое питание этих больных».

Рассказывая о ситуации в пансионате «Айтар», где была организована обсервация, Цахнакия отметил, что на сегодняшний день там находится 187 человек, а было – 268.

«Все они в положенные сроки будут обследованы. Так и сегодня взяты образцы биоматериалов, которые направлены в баклабораторию. И в случае отрицательных результатов все будут отправлены домой. Вчера были выписаны 52 человека, у которых были отрицательные результаты и никаких клинических признаков. В «Айтаре» также созданы все необходимые условия - и медицинское сопровождение, и трехразовое питание. Санэпидемслужба осуществляет свои функции, т.е. в полном объеме проводятся все необходимые мероприятия», - рассказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов об адекватности принимаемых властями мер в условиях 24-х подтвержденных случаев и одного летального исхода, а также постоянного возвращения граждан Абхазии из-за рубежа, Тамаз Цахакия отметил:

«Если посмотреть последнее распоряжение президента, там послаблений несколько. Основные пункты остались в прежнем режиме. Послабления коснулись только условий работы рынка; продуктовые магазины, безусловно, работают. Что касается общественного транспорта, то, как вы знаете, здесь возникали определенные проблемы. То же самое касается и системы общепита. Общепит в рамках этого распоряжения должен быть открыт, но с определенными условиями. Сейчас осуществляются тщательные проверки этих заведений. Должны соблюдаться санитарные правила и нормы, они четко прописаны - социальная дистанция, незначительное количество людей, ношение персоналом масок и перчаток, проведение дезобработок поверхностей и т.д. Все это должно соблюдаться. Если этого не будет, любой объект в тот же день будет закрыт. Это же самое касается условий работы парикмахерских. Там нет массового скопления людей и считать эти объекты эпидемически значимым нельзя».

Тамаз Цахнакия заверил журналистов, что все необходимые проверки соблюдения предписаний соответствующими структурами будут периодически проводиться.