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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВВРАЧАМИ СУХУМСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Новости Вторник, 19 мая 2020 17:57
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БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВВРАЧАМИ СУХУМСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание с главврачами столичных медучреждений, которые отчитались о своей работе в условиях режима карантина.

По словам главврача столичной инфекционной больницы Мадина Бутба, это медучреждение оказалось в сложном положении. На самоизоляцию был отправлен медперсонал, принимавший пациентов, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус. Всего в больнице четыре доктора.

 

«Ситуация у нас плачевная. У нас не осталось ни врачей, ни медсестер. Единственный врач – это я. Я смотрю только детей, если придется, будем смотреть взрослых, но это, конечно, очень тяжело», – сказала Мадина Бутба.

Руководитель Горздрава Ирма Воуба рекомендовала медицинскому персоналу не расслабляться при осмотре граждан, обращающихся в медучреждения и соблюдать все предписанные меры штабом по борьбе с COVID-19.

«Как-то врачи рассеянно себя ведут, и медсестры, и не хотят вникать в эту проблему. Все больницы снабжены всеми защитными средствами», – сказала Ирма Воуба.

«Ни у кого нет проблем с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Эти средства защиты надо правильно использовать», – отметила главный санитарный врач столицы Алла Беляева.

Беслан Эшба рекомендовал в обязательном порядке придерживаться инструкций и предписаний штаба.

«Мы уже начали инспекции и контрольные проверки. Чтобы потом никто не отматывал ситуацию назад, никакие отговорки не помогут. Сегодня нестандартная ситуация: у нас идет увеличение количества заразившихся, поэтому, прошу придерживаться тех правил, которые есть. Я пригласил вас узнать, есть ли у вас все для этого необходимое. Вы говорите, что есть. Пожалуйста, придерживайтесь требований», – сказал Беслан Эшба.

 

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