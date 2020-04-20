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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КАНДИДАТУРУ БЕСЛАНА ЭШБА НА СОГЛАСОВАНИЕ СУХУМСКОМУ ГОРОДСКОМУ СОБРАНИЮ

Новости Вторник, 19 мая 2020 18:11
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КАНДИДАТУРУ БЕСЛАНА ЭШБА НА СОГЛАСОВАНИЕ СУХУМСКОМУ ГОРОДСКОМУ СОБРАНИЮ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания в соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» представил на согласование в Сухумское городское собрание кандидатуру Эшба Беслана Федоровича для назначения на должность главы Администрации города Сухум.

Беслан Эшба был назначен исполняющим обязанности главы Администрации г. Сухум 30 апреля 2020 года.

В соответствии со статьей 24, "главы администраций города, района, города в районе назначаются президентом Республики Абхазия по согласованию с Собранием соответствующей административно-территориальной единицы.

Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня представления Президентом Республики Абхазия кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе принимает решение о даче согласия на назначение главы администрации города, района, города в районе большинством голосов от общего числа депутатов Собрания.

В случае отклонения Собранием представленной кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе Президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней, вправе внести в Собрание для получения согласия ранее представленную кандидатуру, либо новую кандидатуру на должность главы администрации города, района, города в районе.

В случае повторного отклонения Собранием ранее представленной кандидатуры на должность главы администрации города, района, города в районе Президент Республики Абхазия в срок, не превышающий 30 дней, вносит в Собрание для получения согласия новую кандидатуру на должность главы администрации города, района, города в районе.

До назначения главы администрации города, района, города в районе Президент Республики Абхазия вправе назначить исполняющего обязанности главы администрации города, района, города в районе".

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 19 мая 2020 18:28

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