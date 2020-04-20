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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПРИЗВАЛА ПОДРЯДЧИКОВ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ

Новости Вторник, 19 мая 2020 18:11
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КРИСТИНА ОЗГАН ПРИЗВАЛА ПОДРЯДЧИКОВ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. 19 мая вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия».

Государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн рублей был заключен в 2019 году.

«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», - сказала Кристина Озган.

Она дала поручения Управлению капитального строительства и генеральному подрядчику до конца недели провести акт сверок, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ.

Кристина Озган также призвала подрядчиков в ускоренном режиме завершить все работы в ближайший месяц.

«Возможно, по одному из оставшихся участков, протяженностью 5 км работы продлятся более одного месяца. Тем не менее, будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки всех этих мероприятий, чтобы завершить Инвестиционную программу 2017-2019 гг.», - подчеркнула она.

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