КРИСТИНА ОЗГАН ПРИЗВАЛА ПОДРЯДЧИКОВ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ

Сухум. 19 мая 2020. Абхазия-Информ. 19 мая вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия».

Государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн рублей был заключен в 2019 году.

«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», - сказала Кристина Озган.